Врач-отоларинголог Кошелев рассказал об опасности храпа

Москва, 12 февраля. Появление храпа у взрослых и особенно у детей может быть очень опасным, сообщил врач-отоларинголог высшей квалификации Алексей Кошелев.

Храп во сне, или синдром обструктивного апноэ, может быть признаком серьезных проблем со здоровьем. Для успешного лечения этого недуга необходимо воспринимать его как симптом, говорит врач-отоларинголог Алексей Кошелев. Он говорит, что сам по себе храп не страшен, но подчеркивает, что храпящие люди, могут сталкиваться с задержками дыхания во сне. Эти задержки могут доходить до 10 секунд, что способно нанести вред организму. Он отмечает, что это касается и детей, и взрослых.

«Самая большая неприятность при ночной остановке дыхания — это то, что человек начинает получать меньше кислорода. Если это происходит систематически, то отсюда могут вытекать различные неприятности с сердечно-сосудистой системой», — сообщает Кошелев.

Он утверждает, взрослому человек задержка дыхания во сне может испортить сон и весь последующий день, так как мозгу приходится пробуждаться на короткое время, чтобы возобновить процесс дыхания. Это влечет к нарушению сна, и вытекающей из нее сонливости, усталости и головной боли в течение всего следующего дня.

Алексей Кошелев отмечает, что храп и задержка дыхания для детей несет гораздо больший вред.

«Если остановка дыхания во сне происходит у ребенка, то он недополучает кислород и, следовательно, его организм не развивается. Куда кислород больше всего тратится? На мышцы и на мозг. Утром ребенок проснется беспокойным, аппетит у него будет отсутствовать и так далее», — объясняет отоларинголог.

Ранее «Газета.ру» сообщала, что греческие ученые обнаружили связь женского храпа с онкологическими заболеваниями. Отмечается, что риск развития рака повышается у страдающих от храпа во сне женщин, так как он вызывает гипоксию (кислородное голодание. — Прим. ФАН).