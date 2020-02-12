Пентагон увидел «усиление активности» ВМФ России

Москва, 12 февраля. Министерство США опубликовало карту, на которой отмечены зоны повышенной активности ВМФ РФ и ВМС КНР. Документ обнародован в рамках подготовки американского военного бюджета на 2021 финансовый год, сообщает The Drive.

Несмотря на то, что на карте не отмечен временный период, и какие конкретно корабли находились в конкретных местах, она подтверждает факт существенной активности судов российского ВМФ у юго-восточного побережья США, а также на севере Атлантики и в районе Карибского моря за последние несколько лет. На этой карте также нашли отражение масштабные операции в Арктическом регионе, приобретающем все большее стратегическое значение.

Ранее вице-адмирал ВМС США Эндрю Льюис заявил, что восточное побережье Америки больше не является безопасным местом из-за российских субмарин. Он утверждает, что «вылазки» подлодок России в районе восточного побережья Америки являются «настоящей проблемой».

Экс-начальник главного штаба ВМФ России адмирал Виктор Кравченко, в свою очередь, заявил, что восточное побережье США, как и западное, никогда не были и не будут безопасным убежищем для американских субмарин.

«Российские моряки в полном объеме отрабатывают задачи в различных районах Мирового океана, в том числе в Атлантике и Тихом океане», — подчеркнул Кравченко.

Возросшую активность российских подлодок отметил и командующий ВМС США в Европе адмирал Джеймс Фогго и даже призвал союзников Вашингтона по НАТО брать пример с РФ в военной сфере. По его словам, американские ВМС много делают в данной области вооружений, так как конкуренция с подводным флотом России обостряется.