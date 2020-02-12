В России разрабатывается оружие против гиперзвуковых ракет

Москва, 12 февраля. Российские инженеры проектируют сверхдальнобойную ракету воздушного базирования, способную перехватывать высокоскоростные и маневрирующие цели. На данный момент уже проведены теоретические исследования по сверхдальнобойной ракете «воздух-воздух» с разделяющейся боевой частью, сообщают «Известия» ссылаясь на источники в военно-промышленном комплексе.

Отмечается, что Министерство обороны России приняло решение разработать для истребителей МиГ-31 и перспективного МиГ-41 многофункциональный ракетный комплекс дальнего перехвата, способный поражать гиперзвуковые боеприпасы. На данный момент определяются характеристики и состав комплекса, а наиболее вероятным кандидатом на роль головного блока считается авиаракета средней дальности К-77М.

Как сообщают «Известия», тяжелый боеприпас воздушного базирования будет доставлять боевую часть с несколькими современными ракетами «воздух-воздух» на расстояние в несколько сотен километров. После этого ракеты отделятся от носителя и будут способны не только обнаружить цель, но и атаковать ее на большой дальности. Наиболее эффективным станет использование комплекса при действиях самолета в составе единого информационного пространства.

Зампредседателя Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Джон Хайтен сказал, что правительство США признало сильное отставание в области гиперзвукового оружия. По его словам, для того, чтобы восстановить свои позиции, стране понадобятся годы.

Недавно президент США Дональд Трамп заявил, что американская армия обладает «супербыстрыми» ракетами, которые могут достигать цели в 4, 5, в 7 раз быстрее «обычных». Он подчеркнул, что Вашингтон нуждается в таких ракетах, поскольку Москва уже «имеет нечто подобное».