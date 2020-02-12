Количество погибших от коронавируса достигло 1068 человек

Пекин, 12 февраля. Число носителей вируса 2019-nCoV в провинции Хубэй превысило 33,3 тыс. человек, из них скончались 1068, выздоровели более 2,6 тыс. пациентов, сообщает комитет по вопросам гигиены и здравоохранения региона.

Также в провинции насчитывается около 11 тыс. человек с подозрением на вирус, которые находятся на карантине. Под тщательным надзором врачей находятся еще более 77 тыс. человек, имевших тесный контакт с инфицированными.

Ранее сообщалось, что около половины граждан Украины, находящихся сейчас в КНР, отказались возвращаться на родину, так как многие них боятся украинских врачей и неизбежного карантина.