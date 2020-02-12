Нарколог Кубарев назвал самый вредный для здоровья алкогольный напиток

Москва, 12 февраля. Заведующий дневным наркологическим стационаром МНПЦ наркологии ДЗМ, психиатр-нарколог Дмитрий Кубарев прокомментировал позицию Всемирной организации здравоохранения о том, что любой алкоголь в любых количествах опасен для здоровья. Врач назвал самый опасный алкогольный напиток.

Как пишет газета «Московская медицина», Кубарев согласен с позицией ВОЗ, однако обращает внимание на тот факт, что «трудно сравнить эффект от одного бокала за вечер и от традиционного соревнования — кто выпьет больше и крепче, со «штрафными» и «посошками».

Он подчеркивает, что больше всего здоровью вредят коктейли, поскольку в них содержится много синтетических красителей, добавки и прочая «химия», которая разбавляется алкоголем.

«Нет пользы и в заводском пиве. На большинстве предприятий оно получается не путем естественного брожения, а производится из концентрата», — отметил врач.

Менее опасными специалист назвал алкогольные напитки, которые получаются путем естественного брожения виноградных соков.

Ранее главный нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн заявил, что 30% населения России злоупотребляет алкоголем. Как передавала «Газета.ру», по его словам, эти люди не попадают в статистику по злоупотреблению алкоголем, потому что они никуда «не обращались, это тихие алкоголики, пришел домой, выпил стакан водки, заснул, а через 20 лет смерть».

Во вторник заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин сообщил, что законопроект, предусматривающий принудительное лечение страдающих от алкогольной зависимости россиян, может быть внесен в Госдуму в весеннюю сессию.

Он подчеркнул, что инициатива «коснется только так называемых злостных алкоголиков, которые в состоянии опьянения отличаются асоциальным поведением и представляют опасность как для себя, так и для окружающих».