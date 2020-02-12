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Нарколог Кубарев назвал самый вредный для здоровья алкогольный напиток

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Нарколог Кубарев назвал самый вредный для здоровья алкогольный напиток

Москва, 12 февраля. Заведующий дневным наркологическим стационаром МНПЦ наркологии ДЗМ, психиатр-нарколог Дмитрий Кубарев прокомментировал позицию Всемирной организации здравоохранения о том, что любой алкоголь в любых количествах опасен для здоровья. Врач назвал самый опасный алкогольный напиток.

Как пишет газета «Московская медицина», Кубарев согласен с позицией ВОЗ, однако обращает внимание на тот факт, что «трудно сравнить эффект от одного бокала за вечер и от традиционного соревнования — кто выпьет больше и крепче, со «штрафными» и «посошками».

Он подчеркивает, что больше всего здоровью вредят коктейли, поскольку в них содержится много синтетических красителей, добавки и прочая «химия», которая разбавляется алкоголем.

«Нет пользы и в заводском пиве. На большинстве предприятий оно получается не путем естественного брожения, а производится из концентрата», — отметил врач.

Менее опасными специалист назвал алкогольные напитки, которые получаются путем естественного брожения виноградных соков.

Нарколог Кубарев назвал самый вредный для здоровья алкогольный напиток

Ранее главный нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн заявил, что 30% населения России злоупотребляет алкоголем. Как передавала «Газета.ру», по его словам, эти люди не попадают в статистику по злоупотреблению алкоголем, потому что они никуда «не обращались, это тихие алкоголики, пришел домой, выпил стакан водки, заснул, а через 20 лет смерть». 

Во вторник заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин сообщил, что законопроект, предусматривающий принудительное лечение страдающих от алкогольной зависимости россиян, может быть внесен в Госдуму в весеннюю сессию. 

Он подчеркнул, что инициатива «коснется только так называемых злостных алкоголиков, которые в состоянии опьянения отличаются асоциальным поведением и представляют опасность как для себя, так и для окружающих».

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Источник: Московская медицина
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