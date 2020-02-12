Зеленский придумал, как «переманить» молодежь Донбасса на Украину

Киев, 12 февраля. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости разработки программы, которая позволит обеспечить предоставление украинского гражданства молодежи, проживающей Донбассе.

«Украина должна бороться за своих граждан, поэтому есть необходимость в разработке специальной программы, целью которой будет обеспечение молодых людей документами, подтверждающими гражданство Украины», — заявил украинский президент.

Зеленский подчеркнул, что данные меры должны также мотивировать молодежь получать украинское образование и содействовать устройству дальнейшей жизни на территории подконтрольной Киеву.

Отмечается, что меры по привлечению молодежи также включают увеличение числа бюджетных мест для абитуриентов Донбасса.

Пресс-служба президента Украины сообщает, что Зеленский рассматривает возможность обеспечить дистанционное обучение украинскому языку и истории Украины на территориях Донецкой и Луганской Народных Республик.

Как сообщает МВД России, в 2019 году более 200 тыс. жителей Луганской и Донецкой Народных Республик получили российское гражданство в упрощенном порядке.

Ранее сообщалось, что украинская прокуратура возбудила уголовное дело по факту выдачи жителям Донбасса паспортов Луганской Народной Республики. Гособвинение полагает, что на данный момент паспортами ЛНР обеспечено 200 тыс. жителей республики. При этом украинская сторона ничего не говорит о Донецкой Народной Республике, где тоже действуют внутренние паспорта.