Поклонская рассказала, как «Правы сектор» приговорил ее к смертной казни

Москва, 12 февраля. В преддверии седьмой годовщины Евромайдана депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская вспоминает о смертном приговоре, которые ей внесли члены запрещенного в РФ «Правого сектора»1.

Как сообщает KP.RU, по словам Поклонской, после Евромайдана из Киева ей прислали документ, состоящий из 14 страниц. Это был смертный приговор, вынесенный боевиками из «Правого сектора»: они обещали поймать ее и расстрелять у ближайшей стенки.

«И эти животные еще будут нам что-то говорить про большевиков и «красный террор»?.. Дай вам волю — вы бы переплюнули 37-й год со всей «ежовщиной»! Прямо под Киевом соорудили бы новые газовые камеры, а под Донецком открыли бы ГУЛАГи. И река крови разлилась бы по Украине новым Днепром», — возмущается депутат.

Поклонская иронизирует, что эти боевики могли написать и нечто более изобретательное, вроде «сжечь на костре» или «отдать на растерзание медведю».

«Все зверства Средневековья покажутся утренником в детском саду… Мне вот повезло, хоть они и устраивали на меня покушения одно за другим — Господь спасает», — продолжает Поклонская.

Она поблагодарила свою профессиональную охрану, добавив, что есть люди, которые спастись не смогли. Это, в частности, Олесь Бузина и Олег Калашников.

Резюмируя, Поклонская подчеркнула, что боевики «Правого сектора» вынесли смертный приговор не только ей, но и всей Украине.

Напомним, сторонники евроинтеграции Украины вышли на майдан Незалежности (площадь Независимости) в Киеве 21 ноября 2013 года после заявления властей страны о приостановке подписания соглашения об ассоциации с Европейским союзом. Позже на майдане стали происходить столкновения между радикальными националистами и силовиками. 20 февраля на площади была открыта стрельба, в результате которой погибли 53 человека.

Правительство Украины возложило ответственность за произошедшее на действующего на тот момент президента страны Виктора Януковича. Украинский президент отмечал, что стрельба в ходе Евромайдана была спланирована радикалами для свержения легитимного руководства страны, и свою вину в данной ситуации отрицал. В результате государственного переворота, произошедшего в феврале 2014 года, Виктор Янукович был вынужден покинуть пределы страны. К власти пришел Петр Порошенко, начавший курс на сближение с западными странами и на разрыв отношений с Российской Федерацией.

Итоги госпереворота не признали Донецкая и Луганская народные республики, которые объявили о своей независимости. Киев в ответ развернул против них военную кампанию. Жертвами гражданской войны в Донбассе стали уже более 13 тысяч человек, сообщали в ООН.

1 Организация запрещена на территории РФ.