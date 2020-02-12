Сроки получения маткапитала в России сократятся до 5 дней

Москва, 12 февраля. Государственная дума на следующей неделе рассмотрит законопроект, касающийся выплаты материнского капитала..

Также изменятся и сроки получения материнского капитала — они сократятся с 15 до 5 дней. Это стало возможным, благодаря электронному взаимодействию ведомств.

«За счет электронного взаимодействия ведомств этот срок будет сокращен до 5 дней, и семьи будут получать материнский капитал фактически в беззаявительном порядке», — говорится на сайте Единой России.

На данный момент для получения маткапитала родители должны предоставить 18 документов, передает KP.RU. Согласно новым поправкам, предлагается сократить их количество до одного, который можно будет подавать в электронном виде.

Напомним, что согласно документу, материнский капитал будет выплачиваться семьям, у которых в текущем году был рожден или усыновлен первый ребенок. В таком случае выплата составит 466 тысяч рублей. Однако в случае появления в семье второго и последующего ребенка, материнский капитал составит 616 тысяч рублей.