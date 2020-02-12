NASA объявило набор астронавтов для полетов на Луну и Марс

Вашингтон, 12 февраля. Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США объявило о начале приема заявок на участие в отборе астронавтов для лунной и марсианской программы под названием Artemis. Соответствующее заявлением опубликовало американское космическое ведомство.

«В условиях, когда NASA готовится в этом году отправить на Международную космическую станцию американских астронавтов с помощью американских ракет и с американской территории, имея перед собой в качестве цели Луну и Марс, управление объявляет о приеме заявок со 2 по 31 марта на участие в отборе следующей группы астронавтов - поколения Artemis», — сообщили в ведомстве.

Как объяснили в NASA, сейчас агентство располагает 48 действующими астронавтами. Чтобы реализовать программу, потребуется значительно увеличить кадровый состав.

Согласно требованиям к кандидатам для участия в программе, они должны быть гражданами США, а также иметь диплом магистра в сфере науки, техники, инженерии и математики. Альтернативный вариант подразумевает степень доктора медицины или прохождение курсов подготовки летчиков-испытателей. Также все кандидаты должны иметь двухлетний опыт работы в смежной сфере или не менее одной тысячи часов налета в качестве командира реактивного воздушного судна.

Ранее сообщалось, что власти США запросили у Конгресса 25,2 миллиарда долларов на деятельность NASA в 2021 году. Это на 12% больше, чем в текущем. Для освоения Луны и Марса администрация США предлагает выделить 12,3 миллиардов долларов, пишет «Газета.ру».

Ранее глава NASA Джеймс Брайденстайн рассказал о планах установить постоянное присутствие на поверхности Луны. По его словам, американские специалисты учли ошибки и прошлый опыт, чтобы организовать нахождение на естественном спутнике Земли.