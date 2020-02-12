Грузчики разбили уникальный рояль известной пианистки Хьюитт за 194 тыс. долларов

Берлин, 12 февраля. Прославленная канадская пианистка Анджела Хьюитт, являющаяся одной из лучших исполнительниц музыки Баха, оплакивает разбитый грузчиками рояль стоимостью в 194 тысячи долларов.

Как передает The Guardian, инцидент произошел в конце января после того, как Хьюитт закончила запись фортепианных вариаций Бетховена в берлинской студии. По ее словам, происшествие повергло ее в такой шок, что ей потребовалось десять дней, прежде чем она смогла сообщить новость своим поклонникам.

По словам пианистки, ее F278 Fazioli, единственный в мире, оснащен четырьмя педалями и стоит порядка 194 тысячи долларов.

«Я надеюсь, что мой рояль будет счастливым в раю для роялей», — написала она на своей странице в Facebook.

Сломанный инструмент осмотрел основателем итальянской фирмы Паоло Фазиоли, который констатировал, что рояль «не подлежащим восстановлению». Железная рама рояля разбилась, когда 590-килограммовый инструмент упал во время попытки грузчиков поднять его на тележку. Крышка раскололась на две части.

«Я обожала этот рояль. Он был моим лучшим другом, моим компаньоном. Мне нравилось, как я себя чувствовала, когда записывала партии, он давал мне возможность делать все, что я хотела», — рассказала Хьюитт.

Хьюитт использовала этот рояль на всех своих европейских записях с 2003 года, включая знаменитое недавнее исполнение шести партий Баха. По ее словам, сейчас стартовала «страховая сага», которая, как она надеется, будет разрешена быстро, чтобы найти замену.