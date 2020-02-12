Украина намерена синхронизировать свою энергосистему с европейской

Киев, 12 февраля. Украина намерена полностью синхронизировать свою энергетическую систему с Европейской сетью системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E), сообщил премьер-премьер Алексей Гончарук.

Ранее вице-премьер Украины по евроинтеграции Дмитрий Кулеба заявил, что среди приоритетов сотрудничества Киева и Евросоюза — проект европейского «зеленого соглашения», к которому Украина хочет присоединиться. Оно подразумевает реформы, которые должны стать углеродно-нейтральными.

Отмечается, что Украина предлагает ЕС создать структурированный диалог для выработки повестки дня в рамках «Европейского зеленого соглашения».

«До 2023 года мы планируем полностью синхронизировать украинскую энергетическую систему с Европейской сетью системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E). Достичь этой цели удастся лишь в тесном взаимодействии с ЕС», — сообщил Алексей Гончарук.

Сообщается, что украинский кабмин 24 января создал межведомственную группу по преодолению последствий изменений климата в рамках «Европейского зеленого соглашения».

ENTSO-E — европейская сеть системных операторов передачи электроэнергии, сформированная в июле 2009 года.

Ранее аналитик Фонда развития институтов гражданского общества «Народная дипломатия» Евгений Валяев, заявлял, что никакого прогрессивного мышления в том, что правительство Украины стремится как можно быстрее подписать различные европейские соглашения, в том числе и в сфере экологии и зеленой политики, нет. Эти соглашения подходят только для развитых стран, к которым Украина не относится. По его мнению развивающимся странам данные ограничения будут лишь вредить.