Следователи требуют принудительно привести Порошенко на допрос

Киев, 12 февраля. Следователи Госбюро расследований (ГБР) Украины подали в прокуратуру ходатайство о принудительном приводе на допрос бывшего президента страны Петра Порошенко, сообщил бывший первый заместитель руководителя администрации президента Украины юрист Андрей Портнов.

«В прокуратуру для немедленной передачи в суд поступило ходатайство следователей о принудительном приводе на допрос главного государственного и военного преступника», — написал Портнов в своем Telegram-канале.

Депутат Рады от партии «Слуга народа» Макс Бужанский также в Telegram назвал Порошенко «циничным рецидивистом», который не явился на допрос в 30-й раз.

На прошлой неделе стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро Украины возбудило два новых уголовных дела в отношении Порошенко по статьям «Присвоение, растрата имущества» и «Легализация доходов, полученных преступным путем».

В конце января ГБР обнародовало перечень уголовных дел, в которых фигурирует Порошенко, передавали «Известия». В списке значатся 13 делопроизводств. Среди них, в частности, инцидент в Керченском проливе с кораблями ВМСУ, захват государственной власти и подделка при этом официальных документов, потеря носителей информации с гостайной, незаконное пересечение госграницы по поддельным документам, уклонение от уплаты налогов, отмывание доходов и многое другое.

Сам же Порошенко заявил в конце января, что подаст в суды 14 исков против силовых и антикоррупционных органов Украины. Как передавал RT, пятый президент Украины собирается требовать возмещение морального вреда.