Ученые США назвали способ сохранить умственное здоровье на всю жизнь

Вашингтон, 12 февраля. Ученые из Университета штата Мичиган назвали способ сохранить умственное здоровье на всю жизнь. Они пришли к выводу, что совместная жизнь с оптимистичным партнером снижает риск развития болезни Альцгеймера, деменции и других нарушений когнитивных способностей у обоих супругов.

Исследователи проводили наблюдение за 4,5 тыс. парами в течение 8 лет. Они обнаружили связь между браком с оптимистичным человеком и низким риском ухудшения умственного здоровья. Такие партнеры помогает вести здоровый образ жизни, правильно питаться и быть заниматься физическими активностями. Несмотря на то, что склонность к оптимизму частично наследственная черта, этому качеству можно и обучиться самостоятельно. Отмечается, что люди способны изменить себя, если они длительный период находятся под влиянием другого человека.

В сентябре 2019 года исследователи из Юго-Западного медицинского центра Университета Техаса в США установили, что физическая активность несколько раз в неделю может замедлить прогрессирование болезни Альцгеймера у людей с высоким риском заболевания.

Положительное воздействие физических нагрузок на снижение риска развития болезни Альцгеймера отмечают и специалисты Роспотребнадзора, сообщает «Газета.ру».

Как утверждают специалисты, главное в выполнении физических упражнений — регулярность, что способствует снижению риска развития болезни на 50%. Эксперты Роспотребнадзора отмечают, что люди в возрасте от 65 лет должны уделять не менее 150 минут в неделю занятиям физическим упражнениям средней интенсивности, или не менее 75 минут в неделю занятиям аэробикой высокой интенсивности. При этом, каждое занятие должно продолжаться не менее 10 минут.