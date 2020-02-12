Россияне рассказали, что считают главными минусами путешествий

Москва, 12 декабря. Россияне рассказали, какие минусы они видят в путешествиях. Результаты соответствующего опроса были опубликованы в пресс-релизе онлайн-сервиса поиска авиабилетов Aviasales.

Согласно его данным, 46% опрошенных россиян считают, что главным недостатком путешествий является трата денег. Если бы на поездки не приходилось тратить деньги, они бы летали чаще и на более продолжительный период.

Еще 14% рассказали, что испытывают в поездках стресс, связанный, как правило, с языковым барьером. Некоторые из опрошенных признались, что чувствуют себя некомфортно, когда не могут объясниться с местными, особенно когда под рукой нет интернета, чтобы воспользоваться онлайн-переводчиком.

12% признались, что страдают из-за лишнего веса по завершению отпуска. Это связано с недостаточной физической активностью во время отдыха, а также избытком алкоголя и жирной пищи.

Еще 10% пожаловались на депрессию после отпуска, когда из теплого и солнечного климата приходится возвращаться домой на работу.

Другими раздражающими факторами в поездках для россиян стали кричащие дети, храпящие попутчики и неприятное ощущение джетлага.

Ранее приводились результаты опроса, где у россиян выяснили, при каких условиях они согласны отказаться от поездки за рубеж. Как сообщили 43% респондентов, они готовы отказаться от поездки в другую страну из-за чрезвычайного происшествия или политической нестабильности. Отмечается, что для женщин данные причины оказались более значимыми, чем для мужчин — 47% россиянок готовы отменить путешествие из-за ЧП или нестабильной ситуации в стране. Тот же ответ дали 33% опрошенных мужского пола, пишет «Газета.ру».