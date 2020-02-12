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Командир ДНР призвал отомстить Киеву за гибель военнослужащих ЛНР

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Командир ДНР призвал отомстить Киеву за гибель военнослужащих ЛНР

Донецк, 12 февраля. Республикам Донбасса необходимо ответить Киеву на гибель своих военнослужащих нанесением точечных ударов по украинской группировке, заявил основатель батальона «Восток», экс-секретарь Совбеза ДНР Александр Ходаковский.

Ранее в результате обстрелу со стороны украинских силовиков погибли четверо военнослужащих Луганской Народной Республики.

Ходаковский, как передает «ПолитНавигатор», подчеркивает, что Киев убивает защитников Донбасса «безответно и безнаказанно». Он добавил, что ничего «противоестественного» в том, что целью Украины является убийство жителей Донбасса, он не видит. 

«В происходящем противоестественно только одно: то, что мы позволяем это делать безответно и безнаказанно», — подчеркнул он.

По мнению Ходаковского, «точечная, но эффективная реакция ситуацию сильно не поколебала бы, но кое-кого отрезвила». 

Командир ДНР призвал отомстить Киеву за гибель военнослужащих ЛНР

В 2014 году на Украине произошел государственный переворот. Его итоги не признали Донецкая и Луганская народные республики, которые объявили о своей независимости. Киев в ответ развернул против них военную кампанию. Жертвами гражданской войны в Донбассе стали уже более 13 тысяч человек, сообщали в ООН. Кроме того, жители Крыма объявили о своем желании выйти из состава Украины и воссоединиться с Россией. Украинские власти до сих пор не приняли волеизъявления крымчан. 

Москва не раз указывала на то, что не является стороной боевых действий в Донбассе и желает Украине преодоления внутреннего кризиса.

В понедельник бывший депутат Рады и экс-глава запрещенной в РФ группировки «Правый сектор»1 Дмитрий Ярош заявил о возможной «силовой зачистке» Донбасса. По словам националиста, спецслужбы Украины могут организовать «революцию за линией разграничения», которая может стать поводом для зачистки Донецкой и Луганской народных республик от «вражеского элемента». Вся эта операция, как уточнил Ярош, должна проходить под лозунгом «Все для фронта, все для победы».

1 Организация запрещена на территории РФ.

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Источник: ПолитНавигатор
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