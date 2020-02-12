Депутат Рады Арахамия озвучил условия для компромисса по Крыму

Киев, 12 февраля. Глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия озвучил условие компромисса по Крыму.

Арахамия заявил, что Киев должен помочь полуострову решить проблемы с водой, после чего установить контроль над границей. Он утверждает, что такой поступок даст преимущество украинской стороне в переговорах по Донбассу.

«Я на такое бы пошел, потому что в Крыму водой будут пользоваться граждане Украины», — заявил Арахамия.

Недавно глава городской администрации Симферополя Елена Проценко заявила, что запасов в поверхностных водохранилищах, которые питают город, хватит лишь на период от 90 до 100 дней. Поэтому в Симферополе было принято решение об особом режиме водоснабжения начиная с 10 февраля.

Однако председатель госкомитета по водному хозяйству и мелиорации Крыма Игорь Вайль опроверг информацию о нехватке воды в Симферополе.

«Никакой чрезвычайной ситуации по наполнению водохранилищ на сегодняшний день нет», — сообщил Вайль.

Напомним, что Украина перекрыла водоснабжение Крыма после воссоединения полуострова с Россией. До этого идущий от Днепра Северо-Крымский канал обеспечивал регион пресной водой почти на 85%. От прекращения подачи воды пострадали в первую очередь фермерские хозяйства, вынужденные перейти на менее влагоемкие культуры. На данный момент проблема водоснабжения решается наполнением Северо-Крымского канала водами реки Биюк-Карасу и бурением новых скважин.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не знает, сколько лет необходимо для возвращения отношений Украины и России на прежний уровень. По его мнению, это вопрос не одного поколения.