Емельяненко поставил на кон подаренный Кадыровым автомобиль, пообещав бросить пить

Грозный, 12 февраля. Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко заключил пари с главой бойцовского клуба «Ахмат» Абузайдом Висмурадовым, что в течение года не будет употреблять алкоголь.

Емельяненко пообещал, что отдаст Висмурадову один из подаренных ему главой Чечни Рамзаном Кадыровым автомобилей, если не сможет выполнить условия спора. Висмурадов же пожелал бойцу набрать форму и продолжать радовать своих поклонников.

Напомним, что сейчас Емельяненко тренируется перед поединком с Магомедом Исмаиловым на базе «Ахмата». Бой должен состояться 3 апреля 2020 года на турнире АСА 107.

Емельяненко несколько раз имел проблемы из-за алкоголя, например 21 января суд Анапы арестовал бойца за пьяный дебош в поселке Супсех. Он был приговорен к семи суткам ареста за мелкое хулиганство.

Александру Емельяненко 38 лет, он выступает в тяжелом весе. На его счету 28 побед, семь поражений и одна ничья в ММА, пишет «Газета.ру».

Напомним, что в конце прошлого года стало известно о ссоре между братьями Емельяненко. Федор Емельяненко заявил, что брат для него «умер». Взаимоотношения между братьями испортились еще в 2017 году. Тогда Александр выступил против окружения Федора. Он назвал людей вокруг брата подхалимами и раскритиковал того за отказ вступаться за него в ссоре с другим российским тяжеловесом Сергеем Харитоновым. Емельяненко-старший в ответ выступил с открытым письмом, в котором назвал брата Иудой.