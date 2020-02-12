Киев оценил инициативу Зеленского о проведении Олимпиады на Украине и в Белоруссии

Киев, 12 февраля. Украинское правительство поддерживает инициативу Владимира Зеленского о проведении летних Олимпийских и Паралимпийских игр на Украине и в Белоруссии.

Об этом во время заседания Оргкомитета по подготовке и участию украинских спортсменов в Олимпийских и Паралимпийских играх в Токио заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

По его словам проведение Олимпийских игр — важный и ответственный имиджевый шаг для Киева.

«Такие масштабные проекты содействуют инфраструктурному обновлению государства, росту туристической привлекательности и национального престижа в мире в целом», — заявил премьер-министр Украины.

Ранее сообщалось, что диаспора украинцев в Канаде раскритиковала участие украинской национальной сборной за поездку в Российскую Федерацию на соревнования по художественной гимнастике. Диаспора назвала поездку спортсменок в российскую столицу «оскорблением воинов, отдавших жизнь и здоровье, защищая Украину».

Как сообщает «Газета.ру», украинский президент Владимир Зеленский также провел совещание по обеспечению молодежи, проживающей в Донбассе, возможностями получения украинского паспорта, а также содействию абитуриентам с неподконтрольной территории в поступлении в украинские вузы. Зеленский подчеркнул, что Украина «должна бороться» за своих граждан.