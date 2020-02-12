Зеленский рассказал, почему не читает Telegram-каналы

Киев, 12 февраля. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему не читает Telegram-каналы. По его словам, его смущает «какой-то хаос и сюр» в них, а также наличие грамматических ошибок.

«Telegram-каналы я лично не читаю. Telegram-каналы я открывал несколько раз. «Джокер» этот появился, «Темный рыцарь», «Легитимный» есть такой. Во-первых, я не могу читать что-то, где в каждом предложении страшные грамматические ошибки. Мне это неприятно, честно вам говорю. Во-вторых, там какой-то хаос в целом, что-то люди выдумывают, пишут о каких-то наших встречах, какой-то «сюр», — заявил Зеленский.

Он отметил, что подобное крайне сильно влияет на информационное поле, порождая в головах читающих сомнения и негативные эмоции. Зеленский напомнил, что не каждый, кто имеет блог или Telegram-канал являются журналистами.

«Я могу провести параллель: если бы в хирургии каждый, кто брал бы скальпель, имел право оперировать, было бы очень много жертв», — объяснил свою точку зрения Зеленский.

По его словам, увидеть жертвы в журналистике сложнее, однако они, тем не менее, есть. Речь, как объяснил украинский президент, идет о людях, которых из-за подобных действий лишились репутации, а теперь не могут ее вернуться. Зеленский добавил, что уничтожение любой профессии происходит тогда, когда в нее приходят непрофессионалы.

В то же время, он подчеркнул, что журналистика является сильной альтернативой властью. Зеленский напомнил, что на Украине есть свобода слова, которая должна поддерживаться на высоком уровне.