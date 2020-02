Харрисон Форд назвал Трампа «сукиным сыном» в прямом эфире

Нью-Йорк, 12 февраля. Актер Харрисон Форд назвал президента США Дональда Трампа «сукиным сыном» в эфире шоу Jimmy Kimmel Live. Отрывок из выпуска программы размещен в YouTube.

Телеведущий похвалил новый фильм с участием Форда «Зов предков» и показал актеру журнал Hollywood Reporter, в котором президент США «оценил» кино.

«It was a great call. Not just a good call. It was a perfect call (Это был прекрасный звонок. Не просто хороший звонок, а идеальный звонок)», — говорит Трамп.