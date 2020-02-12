Харрисон Форд назвал Трампа «сукиным сыном» в прямом эфире

Нью-Йорк, 12 февраля. Актер Харрисон Форд назвал президента США Дональда Трампа «сукиным сыном» в эфире шоу Jimmy Kimmel Live. Отрывок из выпуска программы размещен в YouTube.

Телеведущий похвалил новый фильм с участием Форда «Зов предков» и показал актеру журнал Hollywood Reporter, в котором президент США «оценил» кино.

«It was a great call. Not just a good call. It was a perfect call (Это был прекрасный звонок. Не просто хороший звонок, а идеальный звонок)», — говорит Трамп.

Джимми Киммел обыграл несколько значений английского слова сall (звонок, зов). На самом деле Дональд Трамп говорил о телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским.

На каламбур Киммела Харрисон Форд ответил: «Этот сукин сын впервые сделал для меня что-то».

Многие голливудские актеры не одобряют деятельность Дональда Трампа на посту президента США. Например, актер Кристиан Бэйл ранее назвал президента США Дональда Трампа клоуном, который ничего не смыслит в работе правительства. Роберт Де Ниро признался в своем тайном желании публично унизить Трампа. 76-летний Де Ниро заявил, что хотел бы отвесить действующему американскому лидеру мощную пощечину «мешком дерьма», и чтобы на это смотрел весь мир.

Как передает «Газета.ру», ранее голливудский актер Алек Болдуин в разгар скандала с импичментом предстал в образе президента США Дональда Трампа в юмористическом телевизионном шоу «Субботним вечером в прямом эфире». Действие происходит в суде, где выносят окончательный вердикт по делу об импичменте в отношении действующего главы государства.