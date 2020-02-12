В Донецке оценили последствия для России от крушения Ялтинского мира

Международный молодежный межвузовский круглый стол «75 лет Ялтинской конференции глав союзных держав. Опыт поиска компромиссов» прошел 11 февраля в Донецком национальном университете (ДонНУ). Как сообщает посетивший мероприятие корреспондент Федерального агентства новостей, дискуссия была приурочена к 75-летию завершения встречи лидеров трех стран антигитлеровской коалиции — СССР, США и Великобритании, которая вошла в историю как Ялтинская (Крымская) конференция союзных держав.

Организаторами круглого стола выступили Молодежный дипломатический корпус Непризнанных государств, Исторический факультет Донецкого национального Университета и общественная платформа «Опора Донбасса».

Мероприятие открыли выступления кандидата исторических наук, доцент, заместителя декана Исторического факультета Донецкого национального Университета Виталия Разумного и секретарь коллегии Молодежного дипломатического корпуса непризнанных государств Валентины Корниенко.

«Система международных отношений трещит по швам и демонстрирует свою неработоспособность и беспомощность, ведя мир шаг за шаг, конфликт за конфликтом, государство за государством к неминуемой новой, более страшной катастрофе, — с сожалением констатировала Корниенко. — И наша с вами задача здесь и сейчас поднять вопрос о пересмотре системы международных отношений, ведь именно от этого зависит наше общее будущее и будущее всего человечества».

Затем были зачитаны приветственные письма государственных, политических и общественных деятелей из России и Луганской народной республики. Письма в Донецк пришли от члена СФ РФ Олега Морозова, кандидата педагогических наук, профессора, заместителя директора Института стран СНГ Игоря Шишкина, директора Центра геополитических экспертиз, члена Изборского клуба Валерия Коровина, обозревателя Федерального агентства новостей, члена Союза Писателей России Натальи Макеевой, члена коллегии Молодежного дипломатического корпуса непризнанных государств Антона Горохова и других.

«Отрадно, что столь важное историческое событие привлекает внимание молодых людей, побуждая обсуждать как исторические положения конференции, так и актуальные проблемы международных отношений», — уверен Олег Морозов.

По мнению сенатора, от инициативы каждого из участников дискуссии и их ответственной гражданской позиции зависит формирование правовой культуры, укрепление дружбы и взаимопонимания народов.

«Организаторы мероприятия создали уникальную молодежную площадку для развития дипломатической и гражданской активности молодого поколения, повышения его инициативности, правовой культуры и грамотности, развития дружбы и сотрудничества, укрепления межкультурных связей», — полагает Морозов.

Валерий Коровин, в свою очередь, в своем приветственном письме обратил внимание на актуальность вопросов и проблем, вытекающих из завершения Ялтинского миропорядка, сложившегося 75 лет назад, и окончившегося крушением советского блока. По мнению эксперта, драма геополитической катастрофы, которой завершился установленный в Ялте миропорядок, разворачивается сегодня на наших глазах.

«И те кровопролитные события, что мы наблюдаем сегодня в Донбассе, и схожие с ними проблемы русского большинства не только на Украине, но и в других регионах постсоветского пространства, в частности, Приднестровья, и проблемы русских в бывших союзных республиках, и другие проблемы постсоветского пространства, а также попрание памяти русских-советских воинов на территории бывших стран Социалистического блока — все это, в той или иной степени, вытекает из завершения того миропорядка, что был установлен в Ялте в 1945 году», — объяснил он.

Валерий Коровин убежден, что главный вывод, который необходимо сделать из минувших десятилетий, заключается в том, что нам — России, русским, и всем тем народам, которые совместен с нами, плечом к плечу вершили историю нашей общей цивилизации, нельзя быть слабыми.

«Наша, русская справедливость устанавливается там, где мы присутствуем. И удерживается там, где присутствует наша сила. Наша же слабость — шанс для наших врагов, отступление, поражение, и в, конечном итоге, горе и трагедия для тех, кого мы оставили», — убежден директор ЦГЭ.

Обозреватель ФАН Наталья Макеева в своем приветственном письме обратила внимание на то, что установившаяся после крушения СССР однополярная система на сегодняшний день привела мир в предельно опасное состояние, когда глобальные силы больше уже не уравновешивали друг друга.

«С приходом к власти в 2000 году России Владимира Путина однополярность была несколько подморожена, — напомнила она. — Но вспять этот процесс, стремительно набравший обороты в 90-х, оборачивался крайне медленно. Во многом — из-за засилия ельцинских элит, которые надеялись скорый реванш. С 2000 по 2014 года Россия была лишь заявкой на второй полюс».

По словам Макеевой, все изменилось в момент возвращения Крыма в состав Российской Федерации.

«Это было действительно суверенное решение — без оглядки на так называемое «мировое сообщество», исходившее, что очевидно, исключительно из позиции США. Без оглядки на мнение собственных элит, значительная часть которых была не в восторге от возвращения Крыма, а что самое главное — от наметившейся тенденции на усиление субъектности России в международной системе», — отметила она.

Член СП России убеждена, что только новая «Ялта» и прямой диалог на равных между Россией и США, только новое решение относительно современного миропорядка.

«Диалога не в ельцинском стиле, когда переговоры шли о том, как бы Москве удобнее продаться Вашингтону, а с позиции силы, полюса, — настаивает Макеева. — Не «вы проиграли. Подпишите тут», но, как гласит один известный плакат с изображением Путина и Трампа, «давайте решим это по-взрослому». Лишь восстановление двуполюсной системы способно восстановить безопасный, справедливый мир, в котором центры силы будут уравновешивать друг друга, сохраняя разумный баланс сил».

Завершая свое обращение, эксперт выразила глубокую благодарность Донецку за русскость, стойкость и мужество, а ДонНУ — за сохранение и приращение знаний, а также борьбу на интеллектуальном фронте.

Также в ходе круглого стола состоялись выступления экспертов, после чего участники мероприятия обсудили заявленную проблематику в формате живой беседы. По завершению мероприятия по его итогам была принята резолюция.

«Убеждены в необходимости перехода от принятия решений отдельными акторами международных отношений к выработке комплексных, совместно согласованных решений. Готовы скоординировать усилия на создании методологических подходов в формировании новых систем межгосударственного и межнационального взаимодействия», — гласит текст документа.

По словам представителей оргкомитета, главной задачей мероприятия стало привлечение внимания молодежи к важным событиям в истории России и мира в целом, расширение кругозора участников, развитие способностей и информацию, выявляя причинно-следственные связи в исторической науке и международных отношениях.

Как отметили организаторы, участники круглого стола предприняли попытку расширить кругозор обучающихся в области международных отношений, политологии и истории, проанализировать исторические события, связанные с международными договорами, подробно изучить историческое развитие отношений СССР и стран Антигитлеровской коалиции со второй трети ХХ века по настоящее время и влияние этих отношений на международные связи, а также выработать предложения и рекомендации по совершенствованию правил международного взаимодействия с целью поиска антиглобалистского пути развития мирового сообщества.