Глава Росгидромета рассказал, когда в европейской части России наступит весна

Москва, 12 февраля. Весенняя погода наступит в европейской части России уже через несколько недель, полагает руководитель Росгидромета Игорь Шумаков. Об этом сообщает «Утро.ру» со ссылкой на «Интерфакс».

По оценкам синоптиков, тепло придет на центральные территории России «буквально скоро». Шумаков добавил, что речь идет о предварительных расчетах, на которые нельзя опереться со стопроцентной уверенностью. Он отметил, что погода может вести себя непредсказуемо, указав, что текущий год отметился крайне необычными погодными условиями. Последний раз подобные перепады температур наблюдались пятьдесят и сто лет назад.

Ранее глава ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин назвал причины аномально теплой зимы в России. По его словам, обычно в начале зимы над частью Сибири формируется антициклон, который служит преградой для проникновения теплого воздуха в центральную Россию. Однако нынешней зимой антициклон над Сибирью не сформировался. В настоящее время он находится на границе России и Монголии, поэтому холодный воздух движется в сторону Канады и Аляски.