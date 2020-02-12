Джонсон высказался за строительство моста между Шотландией и Северной Ирландией

Лондон, 12 февраля. Правительство Великобритании всерьез рассматривает идею постройки моста между Шотландией и Северной Ирландией, озвученную премьер-министром королевства Борисом Джонсоном, сообщает его пресс-секретарь Джеймс Слэк.

«Над этой идеей ведется работа. У премьер-министра большие амбиции в области инфраструктурных проектов», — сообщил пресс-секретарь Джонсона.

Отмечается, что ранее Борис Джонсон неоднократно озвучивал идею строительства моста, необходимого для «прочного соединения частей Великобритании в условиях ее выхода из Европейского союза», а также заявлял, что его постройка будет стоить «всего около 15 млрд фунтов стерлингов» (около 20 млрд долларов).

В 2018 году Джонсон, будучи министром иностранных дел, говорил о необходимости постройки моста через пролив Ла-Манш, чтобы соединить Великобританию и Францию. Он отмечал, что железнодорожный туннель под Ла-Маншем, который на данный момент соединяет два государства, не удовлетворяет потребности Лондона и Парижа в транспортировке людей и товаров через границу.

Как сообщает «Газета.ру», ранее посол РФ в Лондоне Андрей Келин заявил, что на переговорах Великобритании и ЕС к концу года возможен новый этап обострения отношений.

Также ранее стало известно, что британские власти приняли решение ужесточить требования по защите экологии, к 2035 году в стране планируют запретить продажи не только новых бензиновых и дизельных, но и гибридных автомобилей. Эти жесткие меры, по мнению Лондона, позволят к 2050 году нивелировать выбросы парниковых газов.