В Сети не узнали сильно похудевшую Адель

Лос-Анджелес, 12 февраля. Польская телеведущая Кинга Русин опубликовала в соцсети фотографию британской певицы Адель. Пользователи не сразу узнали звезду, сбросившую в прошлом году 45 килограммов.

Телеведущая встретила певицу на закрытой вечеринке Бейонсе и Jay-Z в Лос-Анджелесе. Гостям вечера нельзя было публиковать в Сети фотографии, однако Русин решила нарушить правило.

В комментарии к фото телеведущая рассказала, что в разговоре они с Адель обсудили ее туфли на высоком каблуке, поскольку всем на вечеринке предлагали специальные удобные тапочки.

«Честно говоря, я ее сначала не узнала. Она такая худенькая, как запятая!» — впечатлилась журналистка.

Подписчики оставили почти 2,5 тысячи комментариев к фото, в которых восторгались фигурой Адель.

«Адель изменилась, как совершенно другая женщина. Это странно. Конечно, здорово в смысле здоровья. Но речь о том, что за столько лет вы привыкли к какому-то образу, и вдруг такой бум!!!» — пишет пользователь под ником plazakarpinska.

«Боже, я не узнала Адель на этой фотографии. Я люблю ее», — отметила maja.czaj.

«Знаменитости теперь, наверное, тоже ее не узнают», — полагает @z_mama_sie_nie_nudze.

Больше же всего комментариев содержали не требующие перевода восклицания «wow» и «оmg».

Напомним, певица рассталась с 45-летним бизнесменом и филантропом Саймоном Коннеки в апреле прошлого года после восьми лет, прожитых в браке. В июне таблоиды рассказали, что Адель начала ходить на тренировки вместе с подругой, чтобы справиться со стрессом, и к тому моменту уже избавилась от шести килограммов. Уже в том месяце Адель вызвала восторг своей аудитории, когда позировала вместе с группой «Spice Girls» в начале лета и уже выглядела изрядно постройневшей, передавала «Газета.ру».