Украина стала меньше производить автомобилей

Киев, 12 февраля. Производство автомобилей на Украине сократилось на 5% в сравнении с январем 2019 года.

Согласно данным Ассоциации «Укравтопром», в январе на Украине было произведено 849 единиц автомобильной техники. Несмотря на рост регистраций подержанных иномарок, а также активное увеличение количества электромобилей и гибридов, украинские заводы в январе произвели на 5% меньше автомобилей, чем в январе прошлого года.

Сборка легковых машин на заводе компании «Еврокар» составила 787 экземпляров (-5%). Производство автобусов на четырех предприятиях снизилось на 10% — до 54 штук.

О производстве коммерческих автомобилей в прошедшем месяце отчитался только «Черкасский автобус», который выпустил 8 грузовых машин на шасси Isuzu.

Ранее, депутат Верховной рады от президентской партии «Слуга народа» Александр Дубинский заявил, что в стране «помирает» промышленность.

Как сообщает RT, Дубинский выразил недоумение, что «в стране, которая была крупнейшей промышленной республикой СССР, сопоставимой с Францией по уровню ВВП, нет министерства промышленности».