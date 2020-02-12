Украинская чемпионка Европы Прищепа готовится к Олимпиаде-2020 в «сарае»

Киев, 12 февраля. Руководитель украинских телеканалов «Футбол 1/2/3» Александр Денисов выложил в своем Facebook видео с тренировки украинской легкоатлетки Натальи Прищепы, которая готовится к выступления на Олимпиаде-2020.

Денисов крайне резко отозвался об условиях, в которых приходится тренироваться спортсменке. По его словам, зал, где она занимается, скорее похож на «сарай».

«Это город Ровно. Вот в таких условиях готовится к Олимпийским играм-2020 двукратная чемпионка Европы в беге на 800 м Наталья Прищепа. Мало того, что это сарай, мало того, что практически головой в дверь, так еще и перчатки на руках указывают на температуру внутри помещения», — написал он.

По словам Денисова, давить на совесть местных украинских чиновников смысла нет, но благодаря публикации этого видео весь мир может посмотреть, какую поддержку получает спорт в Ровно.

25-летняя Прищепа является двукратным чемпионом Европы 2016 и 2018 года, а также победительницей Европейских игр 2019 года в Минске.

Ранее министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский заявил, что украинские спортсмены имеют право принимать участие в соревнованиях, которые проходят на территории России.

На прошлой неделе руководство сборной Украины по художественной гимнастике объявило, что две украинские спортсменки примут участие в соревнованиях, которые пройдут в Москве. Стоит отметить, что пользователи украинских соцсетей с воодушевлением восприняли данную новость, пожелав спортсменкам удачи.