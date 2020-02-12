Россия рассчитывает, что ее позиция будет учтена в резолюции по Ливии

ООН, 12 февраля. Российская Федерация рассчитывает, что ее позиция будет учтена в резолюции по Ливии до того, как она будет вынесена на голосование в Совете Безопасности ООН, сообщает постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя.

Ранее сообщалось, что проект резолюции Великобритании в поддержку решений конференции в Берлине по Ливии будет вынесен на голосование СБ ООН 12 февраля.

«У нас еще есть время для обсуждения. Есть ряд вопросов, которые мы с ними прорабатываем, и рассчитываем, что наша позиция будет учтена», — заявил Небензя.

Напомним, что переговоры по содержанию резолюции ведутся уже в течение нескольких недель. Постпред Великобритании при ООН Карен Пирс ранее заявляла, что Лондон стремится к выработке приемлемого для всех сторон варианта документа.

Российская Федерация занимает примирительную позицию насчет конфликта в Ливии. Москва неоднократно призывала западные страны в первую очередь учитывать мнение ливийских граждан, однако несмотря на все призывы, интересы ливийцев продолжают игнорироваться.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с германским коллегой Хайко Маасом проект резолюции Совета Безопасности ООН по урегулированию в Ливии.