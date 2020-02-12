Зеленский не смог ответить, когда помирятся Украина и Россия

Киев, 12 февраля. Президент Украины Владимир Зеленский не знает, сколько лет необходимо для возвращения отношений Украины и России на довоенный уровень. По его мнению, это вопрос не одного поколения.

В интервью «Интерфакс-Украина» Зеленский отметил, что не знает, сколько лет может уйти на восстановление отношений между Россией и Украиной.

«Я думаю, что для многих людей в стране это невозможно. Здесь опять вопрос поколений. Для будущих поколений, может, и возможно. Наверное. Время лечит раны», — заявил он.

Он также выразил мнение, что способствовать окончанию гражданской войны в Донбассе могут прагматичные отношения.

«Я имею в виду именно этот уровень разговора: слушай, давай ты сам по себе, мы сами по себе. Но если у нас мир, то давай говорить о прагматичных отношениях<…> А какие еще нужно сделать шаги и сколько времени пройдет, чтобы тебя встречали снова как близких людей, я даже не представляю», — подчеркнул он.

В 2014 году на Украине произошел государственный переворот. Его итоги не признали Донецкая и Луганская народные республики, которые объявили о своей независимости. Киев в ответ развернул против них военную кампанию. Жертвами гражданской войны в Донбассе стали уже более 13 тысяч человек, сообщали в ООН. Кроме того, жители Крыма объявили о своем желании выйти из состава Украины и воссоединиться с Россией. Украинские власти до сих пор не приняли волеизъявления крымчан.

Москва не раз указывала на то, что не является стороной боевых действий в Донбассе и желает Украине преодоления внутреннего кризиса.

Во вторник в комментарии Федеральному агентству новостей глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что в ДНР и ЛНР никто не верит в искренность сообщений официального Киева по поводу желания Зеленского прекратить войну. По его словам, в таком случае Зеленский не отказался бы от разведения вооружений по всей линии разграничения и давно отдал бы публичный приказ о прекращении огня с указанием последствий за его нарушение.