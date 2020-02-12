Украинец попытался вывезти в Россию часть вертолета

Киев, 12 февраля. Житель Луганской области пытался вывести в Россию килевую часть вертолета Ми-24. Он был задержан сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ), сообщает пресс-служба ведомства.

«Оперативники спецслужбы вблизи государственной границы в районе села Лозно-Александровка остановили автомобиль жителя Белокуракинского района. При осмотре машины была обнаружена килевая часть военного вертолета Ми-24», — сообщает пресс-служба СБУ.

По данным украинских силовиков, задержанный собирался пересечь границу вместе с частью от вертолета. Сейчас ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, пишет «Газета.ru».

Напомним, что в декабре прошлого года в Луганске был задержан наркоторговец, приехавший с территории Украины. При нем обнаружены наркотики и сырье для изготовления запрещенных веществ.