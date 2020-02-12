Названы российские цены на флагманские Galaxy S20 от Samsung

Москва, 12 января. Кроме смартфона Galaxy Z Flip, Samsung в ходе своего мероприятия Unpacked представил еще 3 новые флагманские модели — Galaxy S20, Galaxy S20+ и Galaxy S20 Ultra.

Смартфоны получили новую систему камер, которые работают на базе искусственного интеллекта с самым большим сенсором, когда-либо выпускавшимся компанией Samsung. S20 и S20+ оснащены основными камерами на 64 Мп, S20 Ultra — на 108 Мп.

Большая работа проделана по улучшению гибридного оптического зума и цифрового увеличения, с помощью которого пользователям теперь доступны 30-кратное увеличение на Galaxy S20/S20+ и 100-кратный зум на S20 Ultra.

Видеосъемка в Galaxy S20 поддерживает стандарт 8K. Отмечается, что благодаря партнерству с YouTube видеозаписи в данном разрешении можно сразу загружать со смартфона прямо в видеохостинг.

Все представленные девайсы построены на базе процессора Exynos 990. Объем внутренней памяти начинается со 128 Гб. Оперативной памяти предусмотрено по 8 Гб для S20/S20+ и 12 Гб для S20 Ultra. Емкость аккумуляторов составляет 4000, 4500 и 5000 мАч соответственно. Работают новые смартфоны на операционной системе — Android 10.

В Российской Федерации смартфоны выйдут в продажу уже 13 марта, и будут доступны по следующим ценам:

­— 69,9 тыс. руб. за версию Galaxy S20 в сером, голубом, красном цветах;

— 79,9 тыс. руб. за Galaxy S20+ в сером, черном, красном цветах;

— 99, 9 тыс. руб. за Galaxy S20 Ultra в сером и черном цветах.

Ранее сообщалось, что Samsung представил новый смартфон-раскладушку с гибким экраном на церемонии вручения премии «Оскар».