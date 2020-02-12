Телеведущий Бабаян объяснил, как Россия сможет быстро решить «украинский вопрос»

Москва, 12 февраля. Разрешение украинского кризиса растянулось более чем на 6 лет только потому, что Киев за счет огромного количества серых схем продолжает кормиться за счет Российской Федерации, считает телеведущий Роман Бабаян.

Как объясняет журналист, Москва продолжает платить деньги Киеву за транзит газа в Европу, а российские олигархи снабжают соляркой вооруженные силы Украины, которые ведут боевые действия на востоке страны.

Бабаян выделил 5 позиций, при помощи которых Россия сможет оперативно закрыть «украинский вопрос».

«Более жесткое экономическое давление, более жесткое политическое давление, активизация работы на украинском направлении, работать с людьми и, конечно же, пропаганда. Ее никто не отменял», — заявил Роман Бабаян.

Он отмечает, что украинская тематика не исчезнет из российского инфополя, пока «украинский вопрос» не будет окончательно разрешен.

Напомним, что в 2014 году в Киеве произошел госпереворот. Его итоги не признали жители восточных регионов, которые объявили о своей независимости и создании Донецкой и Луганской Народных Республик. В ответ на этот шаг, киевские власти развернули против них военную кампанию. Жертвами гражданской войны в Донбассе стали уже более 13 тыс. человек, сообщает ООН.

Жители Крыма также объявили о своем желании выйти из состава Украины и воссоединиться с Россией. Киевские власти до сих пор не признают итогов законного волеизъявления крымчан. Полуостров они считают «своей, временно оккупированной территорией», а также голословно обвиняют Москву в якобы «вмешательстве» во внутренние дела страны.