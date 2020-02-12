Самбурская показала видео с откровенной фотосессии для журнала Maxim

Москва, 12 февраля. Актриса Анастасия Самбурская приняла участие в откровенной фотосессии для журнала Maxim. Кадры с фотосессии она опубликовала в своем Instagram.

На видео звезда сериала «Универ» позирует на барной табуретке, держась за микрофон. На ней нет ничего, кроме нижнего белья с кисточками.

Пользователи восторженно отреагировали на кадры со съемок.

«Царицаааа», — написал один из комментаторов.

«Господи, какая госпожа», — поддержала его другая подписчица.

Самбурской явно понравилась такая реакция поклонников. Видео в Instagram она подписала «Ожидайте выхода, мальчики и девочки!».

Ранее актриса рассказала, что в ее личной жизни произошла трагедия – с ней расстался любимый мужчина. После этого она выложила в Instagram видео, в котором пообещала похудеть – по ее словам, при помощи танцев в ночных клубах. Актриса рассказала, что на данный момент не ощущает потребности в отношениях. Она отметила, что для нее проблемой является скорее общественное давление, нежели ее одиночество.

Как правило, Самбурская предпочитает не афишировать свою личную жизнь, поэтому о ее возлюбленных известно немногое. В 2016 году она состояла в отношениях с белорусским певцом Александром Ивановым, а в 2017-2018 годах была замужем за белорусским актером Кириллом Дыцевичем. По одной из версий, причиной разрыва послужило рукоприкладство со стороны супруга. С кем встречалась актриса в последнее время неизвестно.