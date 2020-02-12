Приватбанк распродает нефтебазы Украины с рекордной скидкой

Киев, 12 февраля. Украинский Приватбанк выставил на аукцион семь нефтебаз со скидками до 90%, сообщает пресс-служба государственной системы электронных торгов арестованным имуществом «СЕТАМ».

Сообщается, что Приватбанк распродает нефтебазы, которые находятся в Кировоградской, Харьковской, Житомирской, Сумской областях Украины.

«Семь нефтебаз со скидками от 7% до 90% можно приобрести 20 февраля», — сказано в сообщении «СЕТАМ».

Отмечается, что некоторые производственные комплексы, чья стоимость превышала 10 млн гривен (около 409 тыс. долларов), будут выставлены на торги по стартовой цене до 1 млн гривен (около 40 тыс. долларов).

Недавно Приватбанк также выставил на аукцион половину административно-общественного комплекса в Днепре (экс-Днепропетровск), в который входит здание резиденции генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева.

Ранее, премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что Киев рассматривает идею подачи заявки на совместное с Белоруссией проведение Олимпийских игр, передает RT.