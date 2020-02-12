США пожаловались, что Россия мешает их операциям в Ливии

Вашингтон, 12 февраля. США сделали заявление, что РФ якобы действует в Ливии, что мешает операциям Пентагона. Заявления об этом содержатся в докладе генеральных инспекторов Госдепартамента и Пентагона о ситуации в Северной и Западной Африке с октября по конец декабря 2019 года.

«Российское присутствие в Ливии возрастает и является вызовом для проведения США контртеррористических операций», — говорится в тексте, опубликованном во вторник.

Авторы доклада отмечают, что ВС США проводят контртеррористические операции за пределами Ливии в координации с так называемым Правительством национального согласия (ПНС) Ливии. Однако, пишут они, «российские наемники, более известные как ЧВК «Вагнера», увеличили свое присутствие дополнительно на 600-1200 человек».

Отметим, что российская сторона неоднократно опровергала подобные заявления. Ранее сообщалось, что США своими заявлениями о якобы российском вмешательстве пытаются прикрыть свое вторжение в страну. Так, во вторник корреспондент по национальной безопасности «Голоса Америки» Джефф Зельдие сообщил, что Африканское командование вооруженных сил США рассматривает инициативу по переброске войск и бронированной техники с сомалийского направления на ливийское.

Именно по этой причине со стороны Вашингтона идут заявления про ЧВК «Вагнера». Ранее также стало известно, что Турция перебрасывает боевиков из Сирии в Ливию для помощи ПНС. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган оправдал отправку правительственных войск на территорию Ливии, заявив о том, что в настоящее время там находятся 2,5 тысячи представителей ЧВК «Вагнера» и 6 тысяч бойцов из Судана.

Многие эксперты посчитали, что Эрдоган использует вброс о ЧВК «Вагнера», чтобы обосновать вторжение Турции в Ливию для получения ее ресурсов, в частности нефти, а также оправдать свои связи с террористами ПНС Ливии.

Подчеркнем, что неделей ранее генеральный секретарь всемирной организации Антониу Гутерриш заявил, что у ООН нет данных о наличии в Ливии представителей российской частной военной компании.

Кризис охватил Ливию в 2011 году, став следствием вмешательства США в ее дела — американские военные убили законного лидера страны Муаммара Каддафи, после чего в стране воцарился хаос. Ситуация усугубляется интервенцией Турции, в обход запрета ООН поставляющей в Триполи (оккупирован ПНС) оружие и боеприпасы. Анкара не стесняется вербовать сирийских джихадистов, в дальнейшем направляя их в ливийскую столицу для участия в боях против сил ЛНА.