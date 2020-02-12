Участвовавшие в керченской провокации катера ВМС Украины к лету выйдут в море

Киев, 11 февраля. Украинские военные катера Бердянск и Никополь, а также буксир Яны Капу, которые были конфискованы Российской Федерацией для следственных действий, а затем возвращены Киеву, заступят на службу в начале этого лета, сообщает командующий Военно-морских сил Украины адмирал Игорь Воронченко.

Как заявил Воронченко, на следующей неделе корабли отправятся на плановый ремонт.

«На данный момент оформлены все документы на постановку их на ремонт. Мы составили перечень имущества, которое было похищено и снято, передали его следственным органам», — заявил командующий ВМС Украины.

Как говорит Воронченко, Киев ожидает адвокатов, «которые будут представлять Украину в международных судах».

По его словам, на ремонте корабли пробудут 3 месяца, после чего смогут вернуться на службу.

Напомним, что военные катера были задержаны в ноябре 2018 года. Украинские корабли нарушили государственную границу России в Черном море и стали продвигаться в сторону Керченского пролива. При этом они игнорировали законные требования пограничников остановиться. В итоге российские правоохранители сумели остановить нарушителей и пресекли провокацию — 24 человека, находившихся на борту украинских кораблей, были арестованы.

Позже задержанные украинские моряки были возвращены на родину в рамках обмена заключенными. В ноябре 2019 года Киеву вернули и задержанные корабли. Позже на Украине заявили, что на катерах якобы не хватает розеток, плафонов, «унитазов», а также части средств связи и вооружения.