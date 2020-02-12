Звезда сериала «Фитнес» Дергачев рассказал, как снимает стресс

Москва, 11 февраля. Звезда телесериала «Фитнес» Борис Дергачев рассказал, как проводит свое свободное время. По его словам, редкие минуты отдыха он проводит в соцсетях.

Дергачев рассказал, что съемки отнимают почти все его время. Поэтому отдыхает он в соцсетях, а также просматривая ролики на YouTube. Также актер не забывает читать.

«Лежу, читаю, смотрю шоу на YouTubе, туплю в Instagram, чтобы мозг отдохнул. А в прошлом году весь мой отдых занимала подготовка к следующему проекту», — приводит слова актера сайт Teleprogramma.pro.

В третьем сезоне популярного сериала «Фитнес» героя Дергачева ждет новое испытание – он станет руководителем. Отмечается, что это будет совершенно новый опыт для его персонажа.

Ранее Дергачев рассказывал, что смог получить московскую прописку. Актер пошутил, что это делает его «завидным женихом», который может привлечь любую девушку.

Напомним, что в январе пользователи Instagram активно обсуждали отдых балерины Анастасии Волочковой в Таиланде. Фотографиями и видео с отдыха балерина активно делилась в своем Instagram.

На одном из опубликованных снимков известная танцовщица позировала на балконе на фоне морского побережья во время заката. Звездная балерина была облачена в купальный костюм с ярким принтом и туфли на высоком каблуке. Многие подписчики не оценили «лук» звезды и начали высмеивать его в комментариях. По мнению ее поклонников, купальник Волочковой слишком мал.