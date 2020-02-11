ЕС даст Украине 25 миллионов евро на внедрение цифровой экономики

Киев, 11 февраля. Соглашение о выделении 25 миллионов евро на внедрение электронного управления и цифровой экономики было подписано Евросоюзом и получившей эти средства Украиной.
Как сообщается, документ был подписан в Киеве еврокомиссаром по вопросам расширения и соседства Оливером Варгеи и вице-премьером по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрием Кулебой.
«Так мало бумаги и так много денег, мы с премьером Гончаруком удивляемся, а Оливер Варгеи и Дмитрий Кулеба подписывают соглашение о предоставлении 25 млн евро для новой программы ЕС по электронному управлению и цифровой экономике для поддержки цифровой трансформации Украины», — прокомментировал подписание соглашения посол ЕС в Украине Матти Маасикас.
Напомним, что в феврале 2019 года Верховная рада по инициативе действующего на тот момент президента Украины Петра Порошенко приняла изменения в конституцию, согласно которым закрепляется курс Киева на вступление в Евросоюз и НАТО.
Несмотря на все попытки Украины, еврокомиссар по политике соседства и расширению Евросоюза Йоханнес Хан заявлял, что тема членства Украины в ЕС не стоит на повестке, и что говорить о членстве Украины в Евросоюзе в ближайшие годы нереалистично.
So little paper and so much money, we wonder w @PMHoncharuk as @OliverVarhelyi and @DmytroKuleba sign the 25 million euro financing agreement for the new EU program for e-governance and digital economy to support Ukraine's digital transformation pic.twitter.com/YUHJpL2qZO— Matti Maasikas (@MattiMaasikas) February 11, 2020