Стала известна реакция Синди Кроуфорд на провокационное тату на лице сына

Лос-Анджелес, 11 февраля. Сын супермодели Синди Кроуфорд 20-летний Пресли Гербер похвастался очередной татуировкой. В этот раз молодой человек выбрал весьма провокационное место под тату — на лице.

Автор татуировки JonBoy сообщил в Instagram, что под правым глазом Гербера теперь красуется слово «MISUNDERSTOOD» (неправильно понятый).

Сам Пресли выразил благодарность мастеру в своем аккаунте, опубликовав короткое видео с процессом набивания тату, передает Пятый канал.

Позднее стало известно, как отреагировала на провокационную татуировку его мать. По словам девушки Пресли, Кэмерон Роррисон, которые приводит InStyle, родители ее парня одобрительно относятся к татуировкам.

«Кстати, его родители любят это», — заявила она.

В конце прошлого года СМИ активно писали о дочери супермодеди 18-летней Кайи Гербер. Девушка вышла на подиум в костюме с галстуком-узлом, под которым была надета блузка на голое тело. Когда Кайя шла по подиуму, пиджак распахнулся и оголил грудь модели. Девушка никак не отреагировала на подобное недоразумение и дошла до конца подиума.