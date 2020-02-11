Посольство РФ ответило на слова польского посла о «выгоде» СССР от войны с Германией

Берлин, 11 февраля. Слова польского посла в Германии Анджея Пшилебского о «наибольшей выгоде» СССР «окончания войны» против нацистской Германии и о внесении западными союзниками решающего вклада в разгром Третьего рейха являются примером исторического ревизионизма в русле установок Варшавы на фальсификацию истории, заявили в российском посольстве в Берлине.

Высказывания Пшилебского были процитированы в издании Märkische Oderzeitung. В опубликованном 8 февраля материале «Война началась не в 1941-м» польский дипломат заявил, что СССР 17 сентября 1939 года напал на Польшу и соответственно, сделал невозможным последующее сопротивление нацистской Германии. Как утверждает посол, «Москва должна наконец признать, что Вторая мировая началась в 1939, а не в 1941 году».

По мнению Пшилебского, решающий вклад в окончание войны «внес не Советский Союз, а западные союзники». Дипломат считает, что СССР «извлек наибольшую выгоду из окончания войны». В качестве доказательства, Пшилебский приводит «оккупацию Украины, Белоруссии и Прибалтики, а также подчинение Польши, Венгрии, Чехословакии и других государств».

«Обратили внимание на статью, в которой посол Польши в Германии Анджей Пшилебский, следуя установкам на фальсификацию истории Второй мировой войны, обвинил Советский Союз в равной с Третьим рейхом ответственности за развязывание самого страшного конфликта XX века. Советский Союз в интерпретации высокопоставленного польского дипломата был одним из его главных выгодоприобретателей», — сказано в заявлении посольства РФ в Германии.

В нем также отмечается, что заявление, будто «не СССР, а западные союзники внесли решающий вклад в завершение войны» поражает и далеко от истины. Также российское посольство подчеркивает, что «с приближением 75-й годовщины Великой Победы польский исторический ревизионизм стремительно набирает обороты».

«Между тем любой, кто обратится к конкретным фактам и документальным свидетельствам, может убедиться в том, что именно наша страна внесла решающий вклад в избавление Европы и всего мира от нацизма, заплатив за это неимоверно страшную цену — 27 млн жизней советских граждан», — заявляет российское дипведомство, подчеркнув, что в боях за сохранение польской государственности погибло более 600 тыс. советских солдат.

В сообщении посольства РФ отмечается, что забвение этих фактов, а также разрушение памятников советским воинам — аморально, сообщают «Известия».

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