Samsung презентовала складной Galaxy Z Flip

Сан-Франциско, 11 февраля. Компания Samsung представила новый складной смартфон модели Galaxy Z Flip. Новый продукт был продемонстрирован во время презентации в Сан-Франциско руководителем по маркетингу продуктов компании Ребеккой Хирст. Презентация транслировалась на сайте компании.

«Мы меняем формат и форму будущего с Galaxy Z Flip. Телефоны стали частью нашей жизни, но это не обычный смартфон, к которому вы привыкли, потому что он меняет абсолютно все: он меняет форму, размер и даже сам способ взаимодействия с телефоном», — заявила она.

Новый девайс будет выпускаться в трех цветах: фиолетовом, черном, а в некоторых странах – «зеркальном золотом». Устройство получит экран размером 6,7 дюйма. В сложенном состоянии смартфон легко уместится в ладони или кармане. Компания гарантировала, что телефон можно будет сложить и открыть примерно 200 тысячи раз.

Продажи начнутся 14 февраля. Стоимость новинки составит 1380 долларов. Ранее новой телефон продемонстрировали в коротком рекламном ролике, который был показан во время трансляции церемонии вручения премии «Оскар».

Напомним, что в прошлом году был представлен Galaxy Fold — складной смартфон от Samsung. Основной экран гаджета имел диагональ 4,6 дюйма и разрешение 1960 на 840 точек, а при раскладывании становится доступен 7,3-дюймовый дисплей с разрешением 2152 на 1536 точек. В режиме планшета на нем можно запустить одновременно три приложения.