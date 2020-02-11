Лукашенко отметил «честность и правдивость» белорусских СМИ

Минск, 11 февраля. Президент Белоруссии Александр Лукашенко СМИ своей страны за то, что они, по его мнению, честные и правдивые.

«Отличие наших средств массовой информации от российских, это разительное отличие в нашу пользу, состоит в том, что мы гораздо честнее, чем они. Там не пропаганда уже, там фейковое изложение той или иной темы, там полностью искажается правда. Белорусские СМИ, слава богу, абсолютно правдиво излагают ту или иную тему или информацию», — заявил Лукашенко.

Во вторник белорусский президент на совещании с главами ведущих государственных СМИ страны призвал их «по-деловому» освещать позицию власти и не «перебирать» в похвалах в его адрес, передает РИА Новости.

Ранее он обвинил российские средства массовой информации в том, что они якобы «переворачивают» его заявлений, при этом он не уточнил, о каких конкретных СМИ идет речь. По его словам, он обсуждал появление антибелорусских текстов с президентом РФ Владимиром Путиным и с бывшим премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, передавала «Газета.ру». Перед встречей с Путиным Лукашенко попросил своего пресс-секретаря сделать подборку подобных сообщений.

В прошлом году белорусский президент заявлял, что видит попытки в российских медиа сделать фейковые новости с помощью вырванных из контекста высказываний.