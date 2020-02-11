Блогер Ида Галич рассказала о сложностях во время перенесенных родов

Москва, 11 февраля. Известная YouTube-блогер Ида Галич призналась, что ее роды не были самыми легкими. По ее словам, осложнений удалось избежать лишь благодаря квалифицированным медикам.

29-летняя блогер и телеведущая Ида Галич стала мамой. Придя в себя после родов, она сразу вышла на связь с подписчиками, чтобы рассказать о своем состоянии.

Она признается, что очень ждала рождения своего сына Леона. Узнав о том, что она в положении, Галич сразу заключила контракт с элитным родильным домом Москвы. Однако несмотря на это, роды прошли не так гладко — потребовалась непростая операция.

«Это лучший день в моей жизни! У нас не все прошло, как мы предполагали (об этом позже, дорогие, сейчас все хорошо), но самые лучшие в мире врачи со всем справились! Буду кланяться вам всю свою жизнь!», — написала блогер у себя в Instagram.

Увидев данную запись, ее поклонники не на шутку перепугались. Директ Иды Галич буквально разрывался от сообщений с просьбами рассказать, что случилось. Блогер не стала вдаваться в подробности, лишь успокоив подписчиков заявлением, что «лучший в мире анестезиолог помог решить все проблемы во время родов».

Дата возвращения Иды Галич и ее сына Леона домой еще неизвестна, все зависит от того, как быстро телеведущая восстановится после операции.

Ранее Ида Галич стала героиней очередного выпуска YouTube-шоу «Осторожно, Собчак». Блогер рассказала о конфликте с телеведущей и певицей Ольгой Бузовой. По словам Галич, она всегда поддерживала Бузову, однако все изменилось после неприятного инцидента на одном из публичных мероприятий.