Туристы-вандалы разбирают на сувениры дом-музей Шекспира в Англии

Страфорд-апон-Эйвон (Великобритания), 11 февраля. Управляющие дома-музея, где родился поэт Уильям Шекспир, приняли решение усилить охрану из-за поведения туристов, которые буквально растаскивают здание на кусочки. Об этом сообщает издание The Times.

Шекспир родился в доме по адресу Хенли-стрит в городе Стратфорд-апон-Эйвон, графство Уорикшир. Здание обнесено металлическим ограждение, но у туристов все равно есть возможность дотянуться до построенного в XVI веке здании и потрогать его. Каждый год улицу более пяти миллионов туристов; еще примерно полмиллиона проходят через дом-музей. Ограждение было возведено еще в 1862 году, но из-за прислоняющихся к нему туристов оно сильно прогнулось.

Власти города хотят перенести ограждения на один метр от здания, чтобы туристы не могли дотронуться до здания.

«Главной причиной перемещения ограждения является попытка сохранить фасад здания от посетителей, который пытаются дотронуться до здания, а иногда даже забрать кусочек стены в качестве сувенира», — гласит заявление городских властей.

Они отметили, что сильнее всего пострадала крыша крыльца, с которой туристы крадут черепицу и само крыльцо. Кроме того, сама ограда нуждается в срочном ремонте – посетили сильно ее погнули.

Решение усилить охрану дома английского поэта, увеличив расстояние между оградой и зданием, вызвало недовольство у местных жителей.

«Дом Шекспира простоял более четырех столетий безо всякой защитной ограды», — заявила учительница на пенсии Дженни Таунсенд, — «С какой стати мы должны отгораживать дом нашего самого прославленного драматурга?».

«Камеры или дополнительный наряд полиции защитят здание от пары идиотов, которые хотят его потрогать лучше, чем барьеры», — добавила она.

Также жители отметили, что Хенли-стрит уже довольно узкая и летом, когда в город съезжаются туристы, часть улицы перед домом Шекспира из-за перенесенной ограды превратится в настоящее бутылочное горлышко.

«Отгораживание дома от посетителей убьет сам дух Шекспира», — рассказал другой местный житель Артур Лок.

В то же время, владельцы музея настаивают, что нужно что-то сделать для защиты здания. Существующей ограды недостаточно, чтобы остановить туристов от попытки взять на память кусок черепицы или камня, из которого выложены стены. Перенос ограждения они считают самой разумной и действенной мерой.