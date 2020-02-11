Официальное название коронавируса испортило настроение Симоньян

Москва, 11 февраля. Главный редактор издания Russia Today Маргарита Симоньян увидела в новом названии возникшего в Китае коронавируса COVID-19 странную числовую закономерность, из-за которой у нее испортилось настроение.

Во вторник ВОЗ определилась с официальным названием для китайского коронавируса 2019-nCoV, который вызывает пневмонию. Теперь он будет называться COVID-19. Аббревиатура расшифровывается как «corona virus disease 2019» (заболевание, вызванное коронавирусом 2019).

В своем telegram-канале Симоньян рассказала, что «прочитала новое название коронавируса — COVID — римскими цифрами».

«Если убрать из середины арабский ноль, получается 606. Не знаю, что это значит, но настроение испортилось», — написала она.

В конце прошлого года китайские власти проинформировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Специалисты выяснили, что возбудителем болезни стал новый тип коронавируса 2019-nCoV.

Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус во вторник призвал мировое сообщество объединить усилия в борьбе с коронавирусом, чтобы избежать его распространения. По последним данным, жертвами вируса стали 1018 человек, число зараженных составляет 42747 человек в Китае и 397 в других государствах, передает «Газета.ру».

Глава Департамента международных организаций МИД РФ Петр Ильичев заявил, что ситуация с COVID-19 вызывает озабоченность, однако не стоит паниковать и строить теории заговоров, передавал RT. Он добавил, что в ситуации с коронавирусом наметилась положительная динамика: количество случаев заражения вирусом ежедневно сокращается.