МИД РФ ожидает заключения новых контрактов с африканскими партнерами

Москва, 11 февраля. Российская Федерация рассчитывает на подписание новых крупных контрактов с африканскими партнерами, заявил заместитель директора департамента Африки МИД РФ Олег Озеров.

Озеров напомнил, что крупные контракты были заключены в рамках саммита Россия-Африка, прошедшего в Сочи в октябре прошлого года.

«Сейчас очень плотная работа идет как по реализации тех проектов, которые были подписаны, так и по подготовке новых. Я вас уверяю, они будут, потому что мы видим со стороны МИД большой интерес со стороны наших компаний к развитию отношений с Африкой», — заявил замдиректора департамента Африки.

По его словам, на данный момент наблюдается активное движение в отношениях с африканскими странами, в том числе с Эфиопией и Нигерией.

Гендиректор РСМД Андрей Кортунов отмечает важность привлечения среднего бизнеса к сотрудничеству с Африкой. По его мнению, России есть что предложить Африке на уровне высшего образования, охраны здоровья и городском планировании.

«Африка – это континент, где в ближайшее десятилетие, наверное, будет самое бурное развитие мегаполисов», — подчеркнул Кортунов.

Бывший посол республики Бенин в России, генеральный директор Международного координационного совета выпускников учебных заведений Анисет Габриэль Кочофа убежден, что Москва может взаимовыгодно сотрудничать с Африкой практически во всех сферах, прежде всего в энергетике, здравоохранении, безопасности, высоких технологиях и транспорте.

Ранее отмечалось, что Москва в ходе форума Россия — Африка, который состоялся в октябре 2019 года, заключила военные контракты с африканскими странами на общую сумму более 800 млрд рублей. Самым крупным является соглашение о поставке истребителей Су-35С Египту — российские самолеты обошлись Каиру в 2 млрд долларов.