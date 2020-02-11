Седокова озадачила поклонников фотографией с округлившимся животом

Москва, 11 февраля. Многодетная мать Анна Седокова озадачила своих поклонников, опубликовав фотографию с округлившимся животом на фоне появившихся слухов о ее четвертой беременности.

Летом прошлого года Седокова раскрыла отношения с с баскетболистом из Латвии Янисом Тиммой. Несколько дней назад стали активно муссироваться слухи о беременности звезды. Все началось, когда под одной из публикаций в ее Instagram подписчица вдруг поинтересовалась, не беременна ли Седокова. А та неожиданно лаконично ответила «да». Однако очень быстро комментарий певицы был удален, а представители Седоковой поспешили заверить, что информация о беременности не соответствует действительности.

Во вторник в сторис певица опубликовала домашнюю фотографию, на которой видны изменения в ее фигуре. В кадре артистка демонстрирует округлившийся живот, который выпирает из-под футболки. Отметим, что на остальных видео Седокова появляется буквально на секунды, при этом одета она в просторную кофту.

Многие поклонники уверены, что певица фотографией просто троллит тех, кто ранее приписывал ей беременность.

Напомним, что первого ребенка Седокова родила от футболиста Валентина Белькевича, вторая дочь — от бизнесмена Максима Чернявского, а последний сын — от другого бизнесмена Артема Комарова.

Ранее «Газета.ру» сообщала, что Седокова стала хозяйкой щенка. Животное пара решила назвать Мамбой — в честь легендарного американского баскетболиста Коби Брайанта, который скончался 26 января.