«Общественный контроль» нашел в российских сосисках крахмал, хрящи и сою

Москва, 11 февраля. Организация «Общественный контроль» проверила качество сосисок, предлагаемых российским потребителям. По мнению ее специалистов, даже сделанные по ГОСТу сосиски не являются здоровой едой из-за избытка жира и соли.

Специалисты организации изучили качество сосисок от разных производителей и пришли к выводу, что в них много посторонних ингредиентов. Так в сосисках «Говяжьи» от ООО «Петровские деликатесы» кроме мяса эксперты нашли крахмал и изолят соевого белка, а также мелкие частицы хрящей и костей.

В сосисках «Молочные» от Малаховского комбината были найдены клетчатка и стабилизатор каррагинан, который получают из красных морских водорослей, пишет «360».

Кроме того, в сосисках в принципе содержится слишком много соли и жира (до 30%). Как рассказал диетолог Андрей Бобровский, подобный состав мясных продуктов может привести к аллергической реакции, например к отеку Квинке, который развивается крайне быстро. Если не оказать пострадавшему немедленную помощь, он может скончаться в течение двадцати минут.

Напомним, что эксперты «Росконтроля» прошлым летом проверили, из чего состоит имитация крабового мяса, продающаяся на российских прилавках. Результаты исследования специалистов были опубликованы на сайте ведомства. Как отметили в ведомстве, во всех образцах содержание белка существенно ниже рекомендуемого стандартом (не менее 20 граммов на 100 граммов продукции).