Батрутдинов рассказал, почему остается холостяком в 42 года

Москва, 11 февраля. Резиденту Comedy Club Тимуру Батрутдинову исполнилось 42. Очередной день рождения шоумен встретил в роли холостяка.

Тимур Батрутдинов начал свой творческий путь будучи студентом Санкт-Петербургского государственного университета экономики и финансов. Он начал писать тексты для команды КВН «Незолотая молодежь», а позже — стал резидентом Comedy Club, где выступал в дуэте с Гариком Харламовым. В 2009 году зрители комедийного шоу признали Батрутдинова самым популярным резидентом. Как в шутку отмечал Тимур, этому поспособствовала его эффектная внешность.

Комик также часто появлялся и в других телевизионных проектах, а также играл эпизодические роли в кино. Несмотря на то, что Батрутдинов часто мелькал на экране, его личная жизнь была под завесой тайны. Его поклонницы не могли понять, почему успешный и привлекательный шоумен до сих пор не состоит в официальных отношениях.

Известно, что в студенческие годы Тимур встречался с однокурсницей Тамарой Ароновой. Он даже работал тамадой в агентстве по проведению праздников ее отца. Несмотря на хорошие отношения с родителями, до свадьбы у молодых людей дело не дошло.

Мимолетные романы Батрутдинова также не окончились ничем серьезным. В отчаянье найти избранницу, в 2015 году комик стал героем шоу «Холостяк». Из всех претенденток резидент Comedy Club выбрал Дарью Канануху, но отношения с ней продлились всего пару месяцев. Как признавалась Дарья, инициатором расставания был Батрутдинов.

Осенью 2019 года комик принял участие в еще одном шоу по поиску второй половины — «План Б». Вместе с ним главной героиней проекта стала Ольга Бузова, с которой Батрутдинову также ранее приписывали роман. В финал шоу прошли Маргарита Гаврилова и Елизавета Аниховская, однако юмористу отношений с ними построить не удалось.

СМИ пишут, что построить серьезные отношения Тимуру мешают прошлые разочарования. Отмечается, что одна из девушек на третий день знакомства попросила у него 100 тыс. рублей на погашение несуществующего долга, в другая и вовсе оказалась эскортницей. Батрутдинов отмечает, что его свобода дорогого стоит. По его словам, он уже свыкся с тем, что его быт ориентирован только на него.

«Наверное, еще не нашел своего человека. Спрашивают, какой должна быть эта девушка. Откуда же я знаю! Наверное, та, недостатки которой мне будут нравиться, а достоинства не станут раздражать. На мне громадная ответственность — продолжение фамилии», — заявил резидент Comedy Club.

Ранее сообщалось, что звезда реалити-шоу «Дом-2» Ольга Бузова с особой нежностью поздравила своего друга Тимура Батрутдинова с днем рождения.