Боевики в Сирии обстреляли 21 населенный пункт в провинциях Алеппо, Хама, Латакия и Идлиб

Алеппо, 11 февраля. Боевики в Идлибской зоне деэскалации обстреляли 21 населенный пункт в провинциях Алеппо, Латакая, Хама и Идлиб, сообщается в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон в САР.

За минувшие сутки зафиксировано 27 обстрелов. В нарушение режима прекращения огня боевики обстреляли один населенный пункт в провинции Алеппо, шесть населенных пунктов в провинции Латакия, 11 — в провинции Идлиб и три — в провинции Хама.

В ЦПВС также добавили, что подразделения российской военной полиции продолжили патрулирование по ряду маршрутов в провинциях Алеппо и Хасака. Все мероприятия «прошли в соответствии с утвержденными планами, без происшествий». Воздушное патрулирование проведено силами армейской авиации.

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган 22 октября подписали меморандум о взаимопонимании, который предполагает совместное патрулирование в зоне безопасности, передавала «Газета.ру». С 23 октября на сирийскую сторону границы были введены силы российской военной полиции и сирийские пограничники для вывода курдских незаконных вооруженных формирований. Впоследствии российские, сирийские и турецкие войска начали совместное патрулирование установленной зоны безопасности.