Калкин рассказал, как провалил кастинг у Тарантино

Лос-Анджелес, 11 февраля. Известный американский актер Маколей Калкин заявил, что пробовался на роль в недавнем фильме Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде», однако провалил кастинг. Артист оказался вполне самокритичным и признал, что его пробы оказались полной катастрофой.

«Я бы сам себя не нанял. В любом случае я ужасен в вопросе кастингов, и это было мое первое прослушивание за восемь лет», — рассказал Калкин журналу Esquir.

При этом он не стал уточнять, на какую роль он претендовал. Отметим, что Калкин известен по ролям в фильмах «Богатенький Ричи», «Повелитель страниц» и «Хороший сын», однако наибольшую популярность ему принесли первые две части рождественских комедий «Один дома», в которых он сыграл, будучи еще ребенком, передает телеканал 360.

«Однажды в Голливуде» — девятый фильм Квентина Тарантино, который показывает жизнь голливудской богемы конца шестидесятых на фоне набирающего обороты культа американского маньяка Чарльза Мэнсона. Актер Брэд Питт за участие в фильме получил премию «Оскар» в номинации «Лучший актер второго плана».

